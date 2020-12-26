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В издании The New York Times сообщили, что в Соединенных Штатах была обнаружена сильная аллергическая реакция на препарат от COVID-19, созданный специалистами Moderna.

Отмечается, что 24 декабря медику одного из медучреждений в Бостоне сделали прививку от коронавируса. Однако уже через 5-6 минут у него была обнаружена аллергия. Его сразу же отравили в зону экстренной помощи и ввели противоаллергическое средство. После осмотра он был выписан из больницы. Сейчас доктор чувствует себя нормально.

Сотрудники американской компании собираются тщательно проанализировать произошедшее происшествие, но пока не собираются давать комментарии, отмечая при этом, что речь идет о единичном случае проявления аллергии. Ранее эксперты не обнаружили никаких побочных эффектов от вакцины.

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