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Четверо курдов из отрядов YPG (народная самооборона) попытались попасть в зону проводимой турецкими ВС операции, но были убиты военнослужащими Турции. Об этом заявило китайское издание Sina, которое внимательно отслеживает текущую обстановку в северных районах Сирии.

Информацию подтверждает и турецкое военное ведомство, в официальном Твиттере которого появились более подробные сведения. Сообщается, что террористы-курды намеревались нарушить границу зоны, в которой сейчас проводится операция «Щит Евфрата». Известно, что нарушители были «нейтрализованы», однако данный термин турецкие ВС используют не только для физического уничтожения, но и для пленения противника.

Отряды народной самообороны Турция относит к Рабочей партии Курдистана, являющейся запрещенной Анкарой террористической организацией. За все время противостояния с ней погибло больше 40 тысяч человек. Регулярные конфликты между РПК и Турцией вспыхивают вот уже три десятилетия.

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