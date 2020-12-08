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8 декабря на онлайн-платформе PREMIER состоялась премьера фильма «Александр Гудков и новая музыкальная комедия».

Как отмечается, фильм входит в серию «Поток». Данная серия посвящена людям, которые создают современную музыку в России. В фильме про Гудкова рассказывается о его творческом пути и влиянии на музыку.

Гудков, как отмечается, занялся созданием клипов в 2012 году. Правда, в то время они являлись скорее пародиями и публиковали лишь в соцсетях и демонстрировались на телешоу. Первый не комедийный сценарий он снял лишь в 2017 году для Сергея Лазарева.

Но лишь спустя год к Гудкову пришёл крупный успех – когда он снял клип для Филиппа Киркорова на композицию «Цвет настроения синий». После этого появилось понятие «клипы Гудкова», который можно охарактеризовать как что-то неожиданное, что ломает представления об артисте.

После успеха с Киркоровым к Гудкову стали обращаться и другие артисты – Дима Билан, Тимур Родригез, группа LittleBig, «СБПЧ», UMA2RMAN, и другие.

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