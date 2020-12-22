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20 декабря СМИ сообщили об «агрессивной» военной стратегии ВМС США.

Как сообщается, эта стратегия предполагает возможность открытия огня по боевым кораблям России и Китая. Для пользователей Сети эта новость стала поводом для обсуждения.

Было отмечено, что флот России не может конкурировать по количественном показателям с США, однако превосходит американский флот по качественным показателям. Также было указано, что ВМФ России имеет подводные лодки, с которыми не может сравниться ни один флот в мире. Кроме того, указывается, что главное не флот, а количество ядерных боеголовок, а тут Россия ещё вполне по уровне.

Также было замечено, что США уже не в первый раз демонстрирует более агрессивные действия на море. Так, в пример приводится указ Трампа, согласно которому в случае противоправных действий вблизи флота США, он имеет право ответить.

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