В сети появились видеозаписи с испытаний российского дрона-камикадзе «Ланцет-3», разработанного компанией ZALA AERO. Это высокоточный барражирующий боеприпас, который уже успел проявить себя и в боевой обстановке.

Главной особенностью «Ланцета» является двойное X-образное оперение, по которому дрон можно опознать среди любых других беспилотных аппаратов. Гендиректор компании-производителя Александров Захаров рассказал, что это собственная инновация ZALA AERO, направленная на улучшение аэродинамических характеристик высокоточного боеприпаса.

Он разъяснил также, что «Ланцет-3» работает на электрической тяге. Она позволяет беспилотнику пролететь до 70-75 километров и поразить цель одно- или трехкилограммовой бомбой. Скорость полета составляет около 80-110 км/ч. По словам Захарова, «Ланцет» также обходится дешевле, чем высокоточные снаряды, а также не требует для запуска каких-либо дополнительных установок.