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Издание Avia. Pro опубликовали полученную из неизвестных источников видеозапись, на которой якобы зафиксированы удары турецких ВС по сирийскому городу Айн-Исса. Достоверность записи, как и самой публикации, в настоящий момент довольно сложно подтвердить, так как официальные источники Сирии, Турции и России никаких подтверждений на этот счет не давали.

В то же время стоит отметить, что протурецкие боевики действительно предпринимали попытки захвата города Айн-Исса. Под руководством турецких офицеров они вели наступление сразу с трех направлений, но пока населенный пункт остается под контролем Дамаска.

Сообщается также о переброске к протурецким позициям в непосредственной близости от Айн-Иссы, артиллерийского вооружения производства Турции. Вполне вероятно, на видео зафиксированы обстрелы именно из него. Однако тут возникает вопрос – действительно ли Анкара намеревается наносить удары по городу, на территории которого расположено сразу три наблюдательных поста российских войск. Ответ на него могут дать лишь официальные заявления хотя бы одной из сторон, но их пока не последовало.

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