В Самарской области растёт ежесуточная заболеваемость коронавирусом.

Как отмечается, рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах, за исключением детей в возрасте до года. Также рост заболеваемости произошёл и в возрастной группе 65+. Предполагается, что это связано с тем, что данная категория граждан не соблюдает режим самоизоляции.

В итоге для жителей региона в возрасте от 65 лет и старше продлевают режим самоизоляции до 17 января 2021 года. Соответствующее постановление будет подписано в ближайшее время. Ранее также предполагалось, что пенсионерам могут временно заблокировать транспортные карты для того, чтобы они соблюдали самоизоляцию. Однако с этим вопросом решили на данный момент не спешить.

Также отмечается, что рост заболеваемости ОРВИ и внебольничной пневмонией снижается, и эта тенденция наблюдается уже четвёртую неделю подряд.