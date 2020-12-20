13-летний житель Самары Егор Бирюков награжден региональным Следственным комитетом за предотвращение преступления и помощь в поимке злоумышленника. Подросток сумел спасти 4-летнюю девочку от пьяного мужчины, который попытался увести ребенка к себе домой.

В июле текущего года Егор стал свидетелем того, как мужчина под воздействием спиртного взял четырехлетнюю девочку за руку и повел к дому. Подросток среагировал моментально – он уведомил о случившемся родителям ребенка, благодаря чему сумел предотвратить возможное преступление.

За этот поступок Следственный комитет вручил Егору Благодарственное письмо. Пресс-служба СК рассказала, что парень настоящий герой, потому что не испугался взрослого мужчины, а сразу же бросился на помощь ребенку.