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13-летний житель Самары Егор Бирюков награжден региональным Следственным комитетом за предотвращение преступления и помощь в поимке злоумышленника. Подросток сумел спасти 4-летнюю девочку от пьяного мужчины, который попытался увести ребенка к себе домой.

В июле текущего года Егор стал свидетелем того, как мужчина под воздействием спиртного взял четырехлетнюю девочку за руку и повел к дому. Подросток среагировал моментально – он уведомил о случившемся родителям ребенка, благодаря чему сумел предотвратить возможное преступление.

За этот поступок Следственный комитет вручил Егору Благодарственное письмо. Пресс-служба СК рассказала, что парень настоящий герой, потому что не испугался взрослого мужчины, а сразу же бросился на помощь ребенку.

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