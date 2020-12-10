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Ударные и разведывательные беспилотники становятся все более совершенными и создают серьезные проблемы военным. Бороться с ними достаточно сложно, так как в настоящий момент почти нет специальных средств, способных справляться с данным видом авиации. Однако новая разработка НИИ «Вектор» вскоре должна решить проблему.

Конструкторы намереваются создавать дроны-перехватчики, которые будут оснащаться улавливающей сетью. Она позволит эффективно захватывать и удерживать беспилотные аппараты, пытающиеся вести съемку или просто нарушающих границы. Сам дрон эксперты намереваются изготавливать в виде уже привычной рамы.

БПЛА-перехватчики снабдят сразу двумя двигателями и автоматической катушкой. Последняя необходима для того, чтобы управлять натяжением сети. После захвата она будет поворачиваться сама по себе, что обеспечит надежное удерживание пойманного воздушного объекта.

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