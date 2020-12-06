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Специалист Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев указал на различия в повторном заболевании коронавирусом и рецидиве.

Как Лебедев отмечает, выяснить то, что человек заразился повторно, можно при изучении генома вируса. Так, в ситуации, когда между штаммами находятся существенные различия, то речь идёт именно о новом заражении, а не о рецидиве первичного заболевания.

Вновь заразиться коронавирусом человек может из-за слишком большого количества вируса, проникшего в организм, а также из-за того, что у него ослаблен иммунитет. Отмечается, что у человека после того, как он излечился от инфекции, вырабатываются антитела, и именно они указывают на проникновение в организм вируса. В настоящее время вполне доступны лабораторные тесты по определению антител, и благодаря им можно выяснить наличие иммунитета

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