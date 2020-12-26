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30-миллиметровая пушка, расположенная в одной из частей Пскова, непроизвольно выстрелила и пробила крышу нежилого помещения. Сообщается, что в результате данного происшествия никто не пострадал.

Инцидент произошел в ходе проведения работ по обслуживанию БМД-4 – боевой машины десанта. 19-летний ефрейтор, который чистил пушку, что-то сделал не так и болванка без взрывчатой начинки умчалась в сторону города. Командование Псковского гарнизона подтверждает эту информацию, а также заявляет, что снаряд попал на крышу нежилого здания, в котором на момент выстрела никого не было.

Несколько противоречивую информацию предоставляет Telegram-канал Baza. Его авторы заявляют, что фактически выстрелов было два. Один из снарядов угодил на крышу торгово-развлекательного центра Фьорд Плаза и сквозь нее попал в «Детский мир». По данным канала, посетителей пришлось эвакуировать но пострадавших действительно нет.

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