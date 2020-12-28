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Правоохранительные органы рассказали о перестрелке прямо в центре столицы Чеченской республики – городе Грозном, в ходе которой погибло два силовика. Кроме того, один из злоумышленников был убит, когда полицейские открыли огонь в ответ.

Источник, пожелавший остаться неизвестным, заявил, что стрельба началась на улице Мира. При этом преступники первыми открыли огонь по сотрудникам ППС. Те вынуждены были отстреливаться, однако из-за неравенства сил оба погибли.

Другие источники сообщают, что нападавших было двое и полицейские успели их уничтожить. Но от полученных пулевых ран они скончались еще до прибытия «Скорой помощи». Известно, что в настоящий момент место преступления перекрыто полицией, которая выясняет все обстоятельства инцидента. Предполагается, что злоумышленники намеревались отобрать у силовиков табельное оружие.

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