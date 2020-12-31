Покой российских граждан в новогоднюю ночь будут охранять более 1,7 тысячи российских военных. В основном это подразделения ПВО и ПРО, а также радиотехнические и зенитно-ракетные войска.

Расчеты заступят на боевое дежурство, чтобы свести к минимуму любые риски возможного нападения. Они будут нести полную ответственность за противовоздушную и противоракетную оборону Москвы, столичного региона и всей страны.

Предполагается, что за весь период новогодних праздников воздушные границы России будут надежно охранять 18 тысяч военнослужащих.

Напомним, что на всем протяжении 2020 года войска ПВО-ПРО неоднократно проводили учения и отрабатывали решение самых различных задач. Помимо всего прочего, были проведены испытания новой российской противоракеты, которые продемонстрировали, что разработка полностью отвечает заявленным характеристикам и готова пресечь любые ракетные атаки.