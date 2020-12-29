Главный редактор издания NRK Арне Хольм заявил, что США стремится всеми силами поссорить Норвегию с Россией, которые несколько десятилетий выстраивали добрососедские дружеские отношения. Он отметил, что Соединенные Штаты берутся «дирижировать» норвежской политикой в области обороны и безопасности, но получается у них не очень хорошо.

США стремятся выиграть у России битву за Арктику, поэтому постоянно организуют провокации в северном регионе. Причем объясняют это сдерживанием «российской агрессии» и желанием обеспечить безопасность. По мнению Хольма, подобные провокации вряд ли будут этому способствовать, потому что Россия реагирует на них соответствующим образом.

Норвегия, по словам журналиста, в последние годы придерживалась политики «умиротворения и сдерживания» по отношению к РФ, и эта модель давала свои результаты. Но США своими провокационными действиями вполне могут сломать такие отношения, что приведет к непредсказуемым последствиям.