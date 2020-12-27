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В Нижнем Тагиле 25 декабря погибла восьмилетняя девочка, которая каталась во дворе с горки.

Согласно предварительной информации, девочка пошла вместе с бабушкой за покупками. Пока бабушка была в магазине, девочка отпросилась у неё покататься. Она восемь раз успешно скатилась с горки, однако в девятый раз произошла трагедия.

Как сообщают очевидцы инцидента, девочка взобралась на железную горку с санками, но в какой-то момент упала. По одним сведениям, она сломала шею, по другим – девочку задушила верёвка от саней, запутавшаяся вокруг её шеи. Следственный отдел информацию о трагедии подтвердил, однако раскрывать подробности не стал.

В настоящее время по факту инцидента ведётся проверка.

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