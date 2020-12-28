Александр Фомин, замминистра обороны России, заявил, что из-за увеличившейся активности военных сил НАТО возле российских границ в будущем могут возникнуть серьезные происшествия.

Во время своей беседы с журналистами информационного агентства «Российская газета» генерал-полковник сообщил, что в нынешнем году значительно увеличилась активность воздушных и морских сил Североатлантического альянса. В результате количество ситуаций, которые могут стать причиной опасных инцидентов, намного возросло.

Согласно его словам, за один только август и сентябрь текущего года бомбардировщики США совершили пятнадцать полетов неподалеку от границ РФ. К тому же на 33 процента увеличилась длительность пребывания западных военных кораблей в черноморской акватории.