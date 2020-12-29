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Министр культуры Ольга Любимова рассказала о наиболее ожидаемых зрителями российских новогодних премьерах.

Согласно её словам, больше всего российские зрители ждут мультфильм «Конь Юлий и Большие скачки», который выйдет на экраны уже 31 декабря. А среди фильмов наиболее ожидаемым является «Последний богатырь: Корень зла». Его выход запланирован на 1 января 2021 года.

Кроме того, Любимова сообщила, что в 2020 году весьма высокая доля российских фильмов – примерно 50%. Связано это в основном с тем, что многие крупные голливудские проекты не вышли на экраны – их перенесли на 2021-2022 года. Для сравнения, в 2019 году в прокат вышло 177 российских фильмов, что составило долю проката 28%.

Также Любимова сообщила, что сейчас уже ведётся обсуждение кинопроката на 23 февраля, 8 марта и майские праздники.

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