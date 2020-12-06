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Елка – это символ Нового года, который безусловно должен быть установлен в каждом доме. Однако МЧС предупреждает о том, что к ее украшению нужно подходить максимально осторожно и с учетом рекомендаций по безопасности.

Пресс-служба МЧС рассказала, что подставка для елки должна быть прочной и надежной, чтобы обеспечить ее устойчивость. Кроме того, ставить новогоднюю красавицу нужно так, чтобы она не загромождала собой проходы. Лучше всего делать это в углу помещения, но на некотором удалении от стен.

Очень осторожно нужно украшать елку гирляндами. Лампочки не должны быть завернуты в бумагу или ткань. Также желательно предотвратить контакт с ними ваты, обычно имитирующей снег или каких-либо пластиковых украшений. Если лампы вдруг начинают мигать либо греется электропроводка, использовать гирлянду нельзя.

Все игрушки, гирлянды и иные украшения обязательно должны иметь сертификат качества. Ни в коем случае нельзя использовать изделия, выполненные из материалов, которые быстро воспламеняются.

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