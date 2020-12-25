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В Ленинградской области был найден убийца 31-летней местной жительницы.

Об убийстве стало известно в середине сентября, когда знакомая убитой обратилась в полицию. Как она сообщила, её подруга уже несколько дней не выходила на связь. 25 декабря был задержан 35-летний мужчина родом из Узбекистана, который пребывает в России нелегально.

Согласно версии следствия, мужчина 9 сентября работал в посёлке Сосново. В доме № 30 по Тихому переулку у него произошёл конфликт с женщиной, и он нанёс ей несколько ударов. В итоге женщина получила несовместимые с жизнью травмы.

Затем преступник вывез тело под деревню Раздолье, и закопал его в лесу, примерно в 500 метрах от автозаправки. Как отмечается, тело погибшей в настоящее время было найдено. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

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