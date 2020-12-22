В Ленинградской области в новогодние праздники изменится график работы региональных многофункциональных центров.

Отмечается, что 31 декабря будет рабочим днем, однако его сократят на один час. В МФЦ при этом в этот день нельзя будет подавать заявки или отправлять документы – в них удастся только пройти консультацию или получить ранее заказанную документацию.

Все многофункциональные центры в регионе закроются 1 января и снова заработают только 9 января. Исключением является отдел в Колтушах, который прекратит работу уже 31 декабря, и снова начнет принимать посетителей лишь 11 января. Представители «Моих Документов» при этом напоминают, что в центрах, расположенных в «желтой» и «красной» зонах услуги оказываются по предварительной записи.