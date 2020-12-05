В Красноярске товарный поезд насмерть сбил пожилую женщину.

Инцидент произошёл утром 4 декабря на платформе «Водопьянова». Как сообщается, женщина, лет 60-70 на вид, переходила железную дорогу в неположенном месте. Так как было темно, машинист поезда даже не заметил её. Однако, как указывается, он всё равно дал сигнал перед платформой о приближающемся составе.

Состав зацепил женщину и какое-то время её тащило по путям. В итоге она получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась. Личность погибшей в настоящее время устанавливается. Как указывается, она была одета в чёрные брюки и куртку, голубую кофту.

Правоохранительные органы напоминают, что переходить железнодорожные пути следует только в установленных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда.