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В Израиле в воскресенье начался первый этап прививочной кампании от коронавируса, которая должна охватить всю страну. Сначала вакцинацию пройдут люди, которые входят в группы риска, врачи и учащиеся медицинских образовательных учреждений. В первый этап включены и руководители государства – так они намерены подать пример гражданам Израиля.

Отмечается, что первым гражданином государства, который сделал прививку от коронавируса, стал президент Биньямин Нетаньяху. Для него использовалась вакцина, разработанная компанией Pfizer.

Вакцинация в Израиле будет осуществляться по записи, которая открыта для всех желающих в местных медицинских учреждения. Процедура стартовала еще 10 декабря. Врачи отмечают, что на первый этап записалось огромное количество израильтян, что позволяет предсказывать будущий успех прививочной кампании.

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