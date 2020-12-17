В Хакасии водитель автобуса напал на инспектора, которые осуществлял проверку на наличие масок.

Как сообщается, водитель, а также кондуктор автобуса маршрута №17, находились на своих рабочих местах без масок. После того, как им проверяющий посоветовал надеть им маски, водитель начал агрессивно себя вести.

Так, мужчина покинул своё рабочее место и набросился на инспектора, начав выталкивать его из автобуса. Кондуктор при этом ему помогала. Также они оскорбительно высказывались в отношении проверяющего. Вытолкать инспектора из автобуса не удалось, и после этого водитель зажал его дверями и начал движение дальше по маршруту.

В настоящее время пострадавший подал против водителя и кондуктора заявление в правоохранительные органы.