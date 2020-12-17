В Алтайском крае 17 декабря на сессии Заксобрания был принят в первом чтении закон «О статусе педагогического работника».

В данном документе указаны основные меры соцподдержки преподавателей, а также имеется ряд новшеств. Так, в регионе планируют ввести нагрудные знаки, знак отличия “Почётный учитель Алтайского края”. Кроме того, к молодым учителям собираются прикреплять наставников.

Одной из самых неоднозначных инициатив стала клятва учителя, которую он должен давать в школе. Как отмечается, ранее учителей в сфере дополнительного образования уже пытались заставить произносить клятву. Сейчас это дошло уже и до школ.

По мнению властей региона, клятва поспособствует повышению престижа профессии учителя. Однако многие преподаватели с этим не согласны. Так, было заявлено, что хорошие учителя и без клятвы выполняют свои обязанности. Некоторые назвали клятву новым обязательством, и отметили, что лучше бы власти повысили уровень жизни учителей и уважение к ним от родителей и учеников.

Также было заявлено, что, если учитель даёт клятву, то ученики и родители, а также депутаты Минобразования тоже должны давать соответствующие клятвы.