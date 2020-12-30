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В управлении Роспотребнадзора по Ленобласти сообщили сегодня, 30 декабря, что за минувшие 24 часа в 78 поселениях региона было зафиксировано 228 новых случаев заражения COVID-19.

Отмечается, что коронавирусная инфекция впервые была обнаружена в селах Куневичи и Гимрека. В результате с начала прошлого месяца данное заболевание было зафиксировано в 257 новых населенных пунктах Ленинградской области. При этом за сутки наибольшее количество зараженных выявили во Всеволожском (39 человек), Выборгском (22) и Гатчинском (20) районах.

При этом за сутки выздороветь и выписаться из медучреждений смогли 217 пациентов. На данный момент времени в больницах, стационарах и на домашнем лечении находятся 2,1 тысячи местных жителей. Всего в регионе с момента начала пандемии зарегистрировано 23,6 тысячи инфицированных.

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