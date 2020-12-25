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Замглавы российского военного ведомства Татьяна Шевцова рассказала об индексации пенсий и окладов военнослужащих в 2021 году. Она отметила, что увеличения размеров денежного довольствия примерно на 4,7-4,9 процента потребуется подождать до октября.

Также госпожа Шевцова рассказала, что помимо стандартной индексации, для военнослужащих в 2021 году предусмотрены и иные виды повышения окладов. К примеру, подразделения Каспийской флотилии, а также военные разведчики смогут рассчитывать на дополнительные 6-14 тыс. рублей, которые прибавятся к выплачиваемому сегодня денежному довольствию. Увеличатся на 54 000 рублей и оклады летчиков испытателей.

Традиционные надбавки получат также военные медики (до 20 тыс. рублей), контрактники, которые служат свой первый год (50% от суммы довольствия) и члены семей погибших бойцов, получающие за них пенсию (до 20 тысяч рублей).

Кроме того, Шевцова отметила, что помощь Минобороны в приобретении жилья, известная как военная ипотека, с 2021 года будет предоставляться не только представителям армии, но и сотрудникам силовых структур – ФСИН, МЧС и Росгвардии.

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