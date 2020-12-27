Беременную женщину без маски сняли с рейса Екатеринбург-Москва в аэропорту Кольцово. Из-за этого инцидента самолет авиакомпании «Победа» вылетел из уральской столицы на целый час позже графика.

Очевидцы рассказали, что упрямая женщина категорически отказалась надевать маску, несмотря на то, что ее просили об этом не только члены экипажа, но и все пассажиры. В результате командир воздушного судна принял решение снять нарушительницу с рейса. Теперь ей придется нести административную ответственность за свою строптивость.

Один из очевидцев пожаловался, что из-за упрямицы с огромным трудом успел пересесть на самолет, следующий из Москвы до Стамбула.

Масочный режим сейчас действует на всей территории Свердловской области. С октября все жители, которые игнорируют требование надевать маску, высаживаются из общественного транспорта, а также не обслуживаются в супермаркетах и магазинах.