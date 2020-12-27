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В Санкт-Петербурге скончалась Наталья Новикова, пережившая две аварии с «Невским экспрессом».

Об этом стало известно со слов её подруги Аллы Намсараевой. Согласно её словам, Наталья не смогла справиться с продолжительной болезнью. Также она отметила, что Новикова во второй аварии получила тяжёлые травмы, но спустя время всё же сумела восстановиться и вернуться к привычному ритму жизни.

Как отмечается, первое крушение произошло 13 августа 2007 года – электровоз вместе с вагонами сошли с рельсов, пострадало более 60 человек, более 300 были доставлены в больницы, но обошлось без погибших. Второй инцидент произошёл 27 ноября 2009 года, погибли 28 человек. В обоих случаях причиной произошедшего признали террористические атаки.

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