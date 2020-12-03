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Глава оборонного ведомства Украины Андрей Таран заявил, что ВМС страны в будущем году планируют участвовать в натовской операции Sea Guardian. Для этой цели сперва будут использоваться американские патрульные катера, полученные Украиной, а затем, через два года, к ним подключится фрегат «Гетьман Сагайдачный».

Операция Sea Guardian («Морской страж») проводится в Средиземном море уже четыре года. Натовские корабли регулярно патрулируют акваторию и полностью контролируют ситуацию. Операция направлена на обеспечение безопасности в средиземноморском регионе, а также на пресечение террористических атак и транспортировки оружия массового поражения.

По словам Андрея Тарана, Украина намеревается углубить таким образом свои отношения с НАТО, а также внести собственный вклад в осуществляемую альянсом деятельность.

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