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Американские специалисты впервые смогли получить детальное изображение белковых шипов коронавируса.

Как сообщается, при помощи своих шипов вирус имеет возможность закрепиться на клетках организма. После этого он связывается с рецепторами и происходит заражение.

Так как новый коронавирус весьма опасен и способен вызвать заболевание и гибель человека, в мире есть лишь несколько лабораторий для его изучения. Из-за этого учёные изучали более мягкий штамм патогена NL63 и им удалось сделать подробные снимки шипов вируса в высоком разрешении. NL63, как считается, крепится к тем же рецепторам, что и COVID-19.

По мнению учёных, эти открытие поможет в разработке терапевтических лекарств, которые облегчают симптомы пациентов с коронавирусом. Также это поможет в разработке вакцин.

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