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Выступая на очередном заседании ОБСЕ, на котором присутствовали главы МИД, представляющий Турцию Мевлют Чавушоглу заявил, что в скором времени возможно «потепление» в отношениях Анкары и Еревана. По словам политика, этому должно поспособствовать подписанное Арменией соглашение о мире.

Заседание проводилось в формате видеоконференции из-за ограничений, вызванных коронавирусом. Глава внешнеполитического ведомства Турции сообщил присутствующим, что договор между Москвой, Баку и Ереваном, окажет позитивное влияние на регион и обеспечит стабильность, которая ожидалась на протяжении почти трех десятилетий.

Также Чавушоглу заявил, что соглашение будет способствовать и улучшению отношений между Арменией, Турцией и Азербайджаном, которые все вместе будут работать над восстановлением региона.

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