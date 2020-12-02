Хулуси Акар, возглавляющий главное военное ведомство Турции, сообщил, что в Нагорном Карабахе будет построен мониторинговый центр для контроля соблюдения соглашения о мире. В этом центре будут нести службу как турецкие, так и российские миротворцы.

Напомним, что ранее о создании такого центра заявила и российская сторона. Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщал, что располагаться он будет на указанном Ильхамом Алиевым месте в Азербайджане, а не в Нагорном Карабахе. В самопровозглашенной республике по-прежнему действуют наблюдательные посты российских миротворцев.

Соглашение о строительстве совместного центра было достигнуто в результате переговоров между Москвой и Анкарой. Эксперты уже выдвигают предположения, что военнослужащие обеих стран будут действовать точно так же, как в Сирии – совместно патрулировать районы НКР и при необходимости пресекать нарушения договора о мире.