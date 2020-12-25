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Российский трубоукладчик «Фортуна», который в настоящее время проводит работы по укладке газопровода «Северный поток-2» по дну Балтийского моря, успешно завершил 50 процентов работ на ранее недостроенном участке. Сообщается, что остаток труб будет уложен в ближайшее время.

На обработку участка, длина которого составила около 2,5 километров, у трубоукладчика ушло 8 дней. Отмечается, что в последние два из них «Фортуна» значительно ускорилась и достигла скорости работ в 450 м в день.

В настоящий момент строители газопровода не испытывают никаких проблем, связанных с американскими санкциями. Они обещают завершить вторую половину работ уже в первые дни Нового года. После этого «Фортуна» отправится во внутренние воды Дании, где требуется уложить 120 км трубопровода.

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