К рубежам Индии и Китая с обеих сторон стягиваются солдаты и боевая техника. В настоящий момент на границе располагается не менее 100 тысяч военнослужащих, что указывает на существенно возрастающие риски грядущей войны. И это довольно страшная новость, потому что у обоих государств на вооружении находятся ядерные ракеты, а население исчисляется миллиардами жителей.

Все началось еще летом, когда Китаю вдруг вздумалось взять под свой контроль 260 квадратных километров. Бывший индийский дипломат Пхунчок Стобдан считает, что Китай просто искал для себя мишень взамен Соединенных Штатов и пытался на ком-то выместить зло из-за агрессивной политики Трампа. Кроме того, Индия обвиняет КНР в том, что его политика в регионе становится все более воинственной.

Китай же, напротив, винит во всем Индию, которая начала слишком активно строить оборонительные сооружения на границе.