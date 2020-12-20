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Актриса Ольга Кузьмина, принявшая участие в шоу «Ледниковый период» вместе с Александром Энбертом, покорила жюри своими выступлениями.

Как отмечается, из 14-ти выступлений паре Кузьмина – Энберт судьи шесть раз выставляли максимальные оценки. Было отмечено, что актриса мастерски перевоплощается в самых разных персонажей – так, она побывала и Тосей Кислицыной из «Девчат», и Лилу из «Пятого элемента».

В полуфинале Кузьмина и Энберт показали людей, которые пытаются взобраться на вершину, но это им удаётся не сразу. Для этого выступления актриса выбрала нюдовое мини-платье. Татьяна Тарасова назвала этот номер «невозможной прелестью», и отметила, что он «настоящий», и тронул её до глубины души. По её словам, это было идеальное катание, и если бы была оценка 7.0, то сегодня её можно было бы поставить.

Тарасова заявила, что вообще не видно, чтобы Кузьмина раньше не каталась – у неё нет ошибок и потрясающее скольжение.

Оценили номер и другие жюри. Так, Елена Исинбаева назвала его олицетворением жизни, а Татьяна Навка отметила подкрутку, заявив, что непрофессионалы даже не подозревают о её сложности.

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