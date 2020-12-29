читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Певица Наташа Королева получила от своего супруга Сергея Глушко повторное предложение руки и сердца.

Как сообщается, певица приняла участие в съёмках шоу на выживание «Племя» на африканском острове. По словам Королевой, она захотела «перезагрузиться» от всего того, что произошло с ней в этом году, в том числе и от скандала, связанного с изменой Глушко. Однако её супруг последовал за ней.

В течение нескольких эпизодов зрители могли наблюдать, как пара ругается и мирится. В финальной серии шоу, посвящённой их паре, Глушко неожиданно снова сделал предложение своей жене. К этому он подготовился заранее и привёз с собой кольцо с танзанитом. Кольцо, как отмечается, стоит около девяти тысяч долларов.

Однако просто так Королева не согласилась и заявила, что сначала должна попросить благословения у вождя племени. Как она отметила, она и не думала, что это может с ней произойти, и она спустя 20 лет выходит замуж за того же человека.

Вам может понравиться

Раскрыто воздействие нового штамма коронавируса на детей

В издании Daily Mail, сославшись на лондонских специалистов, сообщили, что «британский» штамм…

Ударный беспилотник «Охотник» выполнит первый пуск ракет в 2021 году

В издании «РИА Новости», сославшись на собственный источник в самолетостроительной сфере, сообщили,…

Российские туристы признались в посещении закрытых стран

Путешественники из России рассказали, что, несмотря на коронавирус и закрытые границы, путешествовали…
  • Анна
  • 29.12.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 декабря – пасмурно, до -2 °C | город Мытищи: погода, 29 декабря – переменная облачность, до -9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 декабря – пасмурно, до -14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 декабря – облачно с прояснениями, до -16 °C | Королев: погода, 29 декабря – пасмурно, до -2 °C | Подольск: погода, 29 декабря – переменная облачность, до -9 °C | Армавир: погода, 29 декабря – пасмурно, до 6 °C |