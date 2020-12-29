Певица Наташа Королева получила от своего супруга Сергея Глушко повторное предложение руки и сердца.

Как сообщается, певица приняла участие в съёмках шоу на выживание «Племя» на африканском острове. По словам Королевой, она захотела «перезагрузиться» от всего того, что произошло с ней в этом году, в том числе и от скандала, связанного с изменой Глушко. Однако её супруг последовал за ней.

В течение нескольких эпизодов зрители могли наблюдать, как пара ругается и мирится. В финальной серии шоу, посвящённой их паре, Глушко неожиданно снова сделал предложение своей жене. К этому он подготовился заранее и привёз с собой кольцо с танзанитом. Кольцо, как отмечается, стоит около девяти тысяч долларов.

Однако просто так Королева не согласилась и заявила, что сначала должна попросить благословения у вождя племени. Как она отметила, она и не думала, что это может с ней произойти, и она спустя 20 лет выходит замуж за того же человека.