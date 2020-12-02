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Игорь Стрелков (Гиркин), в свое время возглавлявший вооруженные силы ДНР, спрогнозировал обострение на Донбассе и связал его с победой Джо Байдена на выборах президента в Соединенных Штатах. Он заявил, что обе республики не сумеют устоять перед очередными украинскими атаками, если Россия не окажет им помощь.

По словам Гиркина, ВСУ уже сейчас собирает войска, чтобы напасть на непризнанные республики. Эксперт считает, что ДНР и ЛНР ничего не поможет, так как украинские военные уже в первой атаке сумеют прорвать фронт и продвинуться далеко вперед.

Столь мрачные прогнозы экс-Минобороны ДНР связаны с низкой квалификацией руководителей республик. Стрелков считает, что как только они узнают об атаке ВСУ, сразу же попытаются удрать за границу. Армии останутся без руководства, что приведет к поражению уже в первые дни.

По мнению Гиркина, единственное спасение ЛНР и ДНР – это ввод российских войск. При этом он заявляет, что необходимо прекратить практику, когда подразделения ВС РФ «входят по чуть-чуть». Такой подход позволит украинским военным получить преимущество и российские войска “будут сметены”.

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