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Буквально на днях в ходе очередных воздушных учений экипаж стратегического ракетоносца ТУ-95МС отрабатывал взаимодействие с беспилотными аппаратами. Известно, что для этой цели на самолет было установлено дополнительное оборудование, предназначенное специально для управления БПЛА.

Возможность управлять беспилотником непосредственно из кабины пилота самолета выглядит достаточно привлекательно. Ведь она позволяет продолжать отслеживать любые перемещающиеся цели, причем делать это уже после того, как ракетоносец взлетит с аэродрома. Благодаря этому повышается точность поражения подобных мишеней.

Также беспилотный аппарат вполне может выступать в качестве ложной цели для ПВО потенциального противника. Он отвлечет на себя внимание противовоздушной обороны и даст возможность стратегическому бомбардировщику завершить свою миссию.

В настоящий момент название беспилотного аппарата, который использовался в столь необычных учениях, не раскрывается. Но только известно, что в ближайшее время планируются испытания Ту-95МС в связке с тяжелым БПЛА «Охотник», созданным с применением стелс-технологий.

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