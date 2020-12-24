Уже 2 января следующего года должна состояться премьера полнометражного фильма «Мажор. Фильм» с Павлом Прилучным.

Как отмечается, проект является продолжением одноимённого детективно-криминального сериала. Премьера состоится на платформе «КиноПоиск HD». Сюжет кинофильма не раскрывается.

По словам одного из режиссёров проекта, Николая Булыгина, они уверены в том, что фильм понравится как фанатам сериала, которые найдут для себя ответы на возникшие у них вопросы после выхода финального эпизода третьего сезона, так и новым зрителям.

Также он выражает надежду, что новые зрители оценят фильм и втянутся во вселенную проекта. Сериал «Мажор», как указывается, стал одним из самых успешных российских кинопроектов. Кроме того, было отмечено, что в настоящее время начинается работа над четвёртым сезоном сериала.