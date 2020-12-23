Главред портала Avia. Pro Роман Гусаров уверен, что американские санкции против российских предприятий сферы авиастроения были введены с единственной целью – устранить опасных конкурентов. Так уж совпало, что они были применены через несколько дней после первого полета пассажирского лайнера МС-21, который по своим характеристикам существенно превосходит все существующие зарубежные аналоги. При всем этом он еще и экономно расходует топливо.

Гусаров считает, что США сразу разглядели в российском самолете угрозу для себя. Его создание позволило России вернуться в мировые лидеры авиастроения, однако под санкциями сделать это будет значительно сложнее.

Экономичный, недорогой, совершенно новый пассажирский самолет от российских производителей вполне может вытеснить с рынка многочисленные американские Боинги. Но Соединенные Штаты не захотели терять миллиарды долларов прибыли, поэтому предприняли уже привычные санкционные меры. Это позволит им выиграть время и заработать деньги на продаже своих самолетов.