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Санкции Соединенных Штатов против других стран мира давно никого не удивляют. США еще с 2014 года продлевает и расширяет свои санкционные пакеты в отношении РФ, а также периодически грозит тем странам, которые пытаются с ней сотрудничать. Но такая политика рано или поздно может привести к тому, что американцы сами станут жертвами своих же санкций.

Одна из таких ситуаций может возникнуть совсем скоро. Все дело в том, что Соединенные Штаты давно и достаточно успешно используют в аэрокосмической отрасли российские двигатели, принадлежащие к семейству РД. Сейчас в их распоряжении имеются силовые установки РД-170 и РД-180, однако они, как и любые другие, имеют свойство изнашиваться. Приобрести у России новые моторы РД-190, которые превосходят «младшие» модели практически по всем параметрам, вряд ли получится, поэтому США могут остаться без двигателей для ракет вообще.

США неоднократно заявляли, что налаживают производство собственных силовых агрегатов. Не верить им нет никаких оснований, однако разработка нового двигателя – это длительный процесс. В течение нескольких лет американцам придется банально заморозить аэрокосмическую отрасль и дожидаться, пока новые установки все же появятся на рынке. По мнению экспертов, будет это не раньше 2025-2028 года.

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