Буквы «М», которые были списаны после демонтажа в столичном метрополитене, будут реализованы на аукционе. 28 декабря их смогут приобрести все желающие – стартовая цена одного такого лота составит 10 тысяч рублей.

О грядущем аукционе Департамент транспорта Москвы поведал на своем канале в интернет-мессенджере Telegram. В сообщении говорится, что буквы исправно служили в качестве навигации с 1985 года. Однако наступило время перемен, и было принято решение заменить их на новые навигационные элементы.

Жителям столицы, которые хотели бы приобрести одну из шестнадцати букв «М», предлагается зарегистрироваться для участия в аукционе. Сделать это можно уже с сегодняшнего дня.