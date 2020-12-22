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Эксперты Credit Suisse рассказали об основных последствиях пандемии коронавируса.

Как предполагают аналитики, экономические последствия в долгосрочной перспективе будут не очень сильными по сравнению с другими пандемиями. Причиной этому более низкая смертность и развитие медицины и вакцинация.

Также некоторые эксперты считают, что пандемия приведёт к росту глобальной инфляции. Но аналитики Credit Suisse не думают, что инфляция произойдет в ближайшее время. Однако это может случится, если правительства слишком стремительно увеличат расходы.

Кроме того, указывается, что усиливается роль государства, так как власти многих стран оказывают и людям, и бизнесу финансовую поддержку, что нарушило естественную динамику рынка. Это способно привести к появлению группы людей, которые привыкли жить на пособия и потеряли стимул для участия в конкурентной экономике.

Также в числе глобальных последствий называется слежка за гражданами, сбор личной информации, а также массовый переход на удалённый режим работы. Последнее, как полагают эксперты, может привести к тому, что некоторые люди переедут из мегаполисов в небольшие города.

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