В ряде американских изданий сообщили, что хакерская группа, связанная с правительством иностранного государства, смогла взломать системы, которые принадлежат Минфину США.

Журналисты отмечают, что хакеры смогли получить доступ к сетям Министерства финансов и NTIA, украв из них определенные данные. В Washington Post заявляют, что кибератака была осуществлена группой Cozy Bear, которая якобы связана со спецслужбами РФ.

Сейчас сотрудники ФБР проводят расследование. Пока неясно, какую именно информацию смогли заполучить хакеры. Один из чиновников Минторга Соединенных Штатов, подтвердил информацию о взломе систем вышеуказанных ведомств.