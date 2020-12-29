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Российская плавучая мастерская «ПМ-82», принадлежащая к Балтийскому флоту, напугала Королевские ВМС Британии, которые отправили на перехват судна сразу несколько боевых кораблей. Кроме того, они подняли панику в СМИ, по которой можно было предположить, что Россия уже напала на Англию. На самом деле, весь переполох вызвал скромный ремонтник, который просто не в состоянии кому-либо угрожать из-за отсутствия вооружения на борту.

По мнению экспертов издания Sina, слова которых цитирует «ПолитРоссия», сложившаяся ситуация лучше всего демонстрирует, что британский флот в настоящий момент находится в упадочном состоянии.

Вполне вероятно, что столь острая реакция, сопровождающаяся шумом в прессе, была вызвана тем фактом, что Британия привыкла полностью контролировать пролив Ла-Манш, куда редко заходят боевые корабли других стран. Еще одно предположение – это очередной шум из ничего, призванный обвинить Россию в несуществующих грехах. В любом случае данная ситуация продемонстрировала силу российского флота, ремонтные суда которого способны напугать страну НАТО.

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