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Музыкальный критик Сергей Соседов в очередной раз раскритиковал Аллу Пугачеву.

Как заявил Соседов, звёзды, находящиеся на российской сцене уже довольно давно, потеряли чувство меры. Из-за этого они просто не знают, когда вовремя уйти со сцены. Так, говоря про Пугачеву, критик выразился, что она уже потратила своё ресурс и у неё иссякает талант.

Критик также указал, что звёзды действительно думают, что ещё «могут» в 70 лет. Он раскритиковал пластические операции Пугачевой, и то, что она «ходит как девочка на тонких ножках» и считает, что ей 18 лет.

Кроме того, Соседов предположил будущее таких молодых и известных артистов, как Сергей Лазарев и Дима Билан. Как он считает, их ждёт примерно то же самое – они завершат свою карьеру в старости, будут ходить немощные и говорить, что они всё ещё «ничего».

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