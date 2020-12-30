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Издание The National Interest опубликовало статью о российской подводной лодке «Лошарик», которая по мнению автора, стала объектом спекуляций в западных странах. Процесс создания этой сверхсекретной субмарины начался еще при Советском Союзе, в 80-х годах прошлого столетия, однако конструкторы вынуждены были прервать его из-за отсутствия финансирования.

Оживили проект уже в начале нулевых годов. Подлодку передали в управление исследованиями на большой глубине, где она успела несколько раз погрузиться под воду. После этого произошел известный всему миру пожар, из-за которого субмарина в настоящий момент находится на ремонте.

Американские эксперты знают о «Лошарике» немного. Из информации, находящейся в свободном доступе, им известно, что водоизмещение подводного судна составляет чуть меньше 1000 тонн, а в действие его приводит всего один атомный реактор.

Авторы статьи в американском издании, перевод которой предлагает портал «ПолитРоссия», написали, что лодка до сих пор является объектом споров западных экспертов. Они постоянно рассуждают о том, где у субмарины располагаются двигатели, куда конструкторы установили аккумуляторы и другие компоненты.

В 2021 году подлодка АС-31 «Лошарик» должна вернуться в строй. Минобороны РФ заявило, что ее ремонт приближается к завершению, однако о проведенных работах представители ведомства распространяться не стали.

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