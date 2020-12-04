Числа с нами везде и всюду и влияют на каждого из нас. Порой многие даже не догадываются о том как много от них зависит и не обращают внимание на большинство знаков. На деле же их энергетическое воздействие настолько велико, что даже способно повлиять на достаток людей.

Банковские карты сегодня есть у абсолютно всех, при этом лишь единицы знают, что их достаток напрямую зависит от её номера. Нумерология банковской карты может рассказать вам притягивает ваша карта деньги или же наоборот отталкивает их от вас.

Узнать счастливый ли у вас номер довольно просто, достаточно лишь сложить между собой все числа, после чего у вас вероятнее всего получится двузначное число, потому числа необходимо вновь сложить и у вас получится простой номер, а именно то самое число, которое и укажет счастливый у вас номер или нет. Например, 4117 7600 8602 3785 = 4+1+1+7+7+6+0+0+8+6+0+2+3+7+8+5 = 65 = 6+5 = 11 = 1+1 = 2. Если же ваша карта окажется несчастливой, то лучше её обменять. Итак, как же понять какая у вас карта, давайте расшифруем значение числа, которое у вас получилось.

Единица. Действительно может стать счастливым билетом, только использовать её необходимо правильно. Ею обязательно совершать крупные покупки, так у вас будет возможность получить скидку и вернуть часть денег. Еще будет хорошо если на карту постоянно будут поступать деньги, тогда она действительно станет вашим счастливым билетом.

Двойка. С таким числом карта удачу не принесет, потому даже не стоит складывать на неё, вам не удастся ничего скопить из-за постоянных вынужденных трат. А вот использовать её для мелких расходов лучшее решение.

Тройка. Принесет удачу только людям, получающих доход из большого количества источников. Таким образом приток финансов обновит энергетику и карта будет дарить разные возможности подработать.

Четверка. Идеальный номер, чтобы накопить как можно больше денег или же сделать долгосрочный вклад. Она отлично подойдет, чтобы создать финансовую подушку и скопить на ценную покупку. Но тратить деньги стоит крайне осторожно, чтобы не потратить лишней копейки, да и потраченные деньги стоит как можно скорее вернуть обратно.

Пятерка. Идеальный вариант для любителей путешествовать. Поскольку тратить все деньги с неё вы будете в основном на развлечения. Потому не стоит рисковать все деньги класть на эту карту. Не годится она и для совершения вкладов, поскольку деньги скорее всего вы потратите впустую.

Шестерка. Эта карта настоящая находка для людей, которые привыкли с особой осторожностью относиться к своим финансам. Она скорее отлично подойдет для ежедневных трат на мелкие нужды. Крупные суммы будут только искушать на совершение лишних и неоправданных покупок.

Семерка. Эта карта для ответственных людей, которые смогут с толком использовать её. При правильном подходе вы сможете накопить необходимую сумму и тратить деньги максимально выгодно. Только для этого необходимо грамотно распоряжаться своими финансами.

Восьмерка. Лучшая карта, чтобы накопить любую желаемую сумму. Потому использовать её стоит как накопительную, чтобы постоянно туда поступали финансы. Чтобы энергетика не застаивалась и не спугнуть удачу, необходимо чтобы деньги на карточку заходили с как можно большего количества источников, тогда вас точно ждет финансовое благополучие.

Девятка. Удачливая карта для тех кто любит вовремя получать все выплаты. Это число указывает на стабильность, потому хорошо на неё получать социальные выплаты и зарплату. А использовать её для бизнес выплат или давать, чтобы возвращали на неё долг лучше не стоит, так как в этом случае она может принести неудачу.