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Сотрудница Кольской ЦРБ Мурманской области, которая недавно пожаловалась Владимиру Путину на свою зарплату, рассказала, сколько она получает.

Как отмечается, санитарка Наталья Козырева во время пресс-конференции сообщила о том, что «коронавирусные» надбавки ей не выплачиваются. При этом местные власти рассказали, что ей платили семь месяцев по 44,8 тысяч рублей ежемесячно, а с ноября она стала получать надбавку в размере 77 тысяч рублей. Таким образом, её общий заработок составил 116 тысяч рублей.

Однако Козырева заявила, что получила за месяц всего лишь 29 тысяч рублей, и это с учётом совместительства. От цифры 116 тысяч она в шоке. Также она пообещала обнародовать расчётные листы. Кроме того, Козырева отметила, что после её жалобы в больнице началась проверка.

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