В западной прессе появилась публикация о российской самодвижущейся платформе «Северный полюс», которую назвали «самым уродливым в мире судном, по форме напоминающем яйцо». Впрочем, даже авторы этой статьи признали, что подобное решение хорошо подходит для перемещения по льдам.

Платформа предназначена для круглогодичного дрейфа по арктическим водным просторам. Ее основные цели – это гидрографические, геологические, геофизические и акустические исследования. На судне располагается сразу 20 лабораторий, каждая из которых оснащена современным оборудованием для изучения самых разнообразных явлений в Арктике. Создатели называют его полноценным научно-исследовательским центром, спущенным на воду.

Конструкторы объяснили и ту самую форму, из-за которой исследовательское судно назвали «уродливым». Все дело в том, что она призвана предотвратить вмерзание платформы в арктические льды. Корпус, который действительно напоминает яйцо, будет сразу же выталкиваться на поверхность, что позволит судну в течение всего года находиться в холодных северных широтах и медленно дрейфовать.